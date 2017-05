Asiste al concierto de Dani Martín en el Caradura

Amigos de México… aquí está la sorpresa prometida… concurso para los que vayáis al show del 16 de junio!!! Queréis asistir a un show exclusivo el próximo 11 de mayo en el Caradura de Ciudad de México??? Aquí os lo cuento todo http://bit.ly/DaniMartinConcursoMexico y los demás… #QueSeMueranDeEnvidia

