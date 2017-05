Director de Star Wars: The Last Jedi pidió un cambio para el final de The Force Awakens

Rian Johnson, director de Star Wars: The Last Jedi, le pidió a J.J. Abrams un pequeño cambio al final de The Force Awakens.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Johnson reveló que quería que R2-D2 acompaña a Rey en su viaje para encontrar a Luke Skywalker en vez de BB-8. Abrams originalmente había planeado en su lugar tener al droide más joven viajar con Rey y Chewbacca en su lugar, pero finalmente hizo el cambio debido a la petición de Johnson.

“Originalmente, BB-8 iba a ser quien fuera con Rey, lo cual tiene sentido para la historia en una forma”, reveló Johnson. “Pero pregunté, ‘¿Puedes hacerme esto y cambiar los droides?"” Johson pidió el cambio porque quería que dos de los pilares de la trilogía original fueran el centro de la historia de The Last Jedi y para que R2-D2 finalmente se reuniera con Luke.

Johnson también prometió que, a diferencia de The Force Awakens, Luke aparecerá mucho más en The Last Jedi. “¿Por qué Luke Skywalker se fue a esa isla?”, dijo Johnson. “Ése fue el punto de inicio y eso es lo que explora toda la película”.

Star Wars: The Last Jedi se estrenará el 15 de diciembre. Para saber más, lee lo que pensamos sobre por qué los errores de los Jedi podrían haber inspirado a Luke Skywalker a terminar con la Orden Jedi.

