Nicky Jam: “No soy débil”

Nicky Jam ya está en México y tiene una agenda llena de actividades como una firma de autógrafos este lunes 8 de mayo en punto de las 15:00 horas en Perisur en la Ciudad de México.

El cantante nacido en Boston viene regresando de una gira por Europa y ya se dice listo para sus conciertos en México.

Con más de un millón y medio de seguidores por Twitter, Nicky Jam se ha convertido en una referencia de la música urbana.

Su vida ha estado llena de claroscuros, pero está decidido a tomar las segundas oportunidades para defender una carrera que hoy lo tiene en la cima del éxito.

El pasado siempre está presente, ¿cómo vives este momento?

— Claro que el pasado está presente, y eso te hace madurar y saber que no quieres pasar por los mismos errores del pasado. Ahora estoy bien en todos los ámbitos, en el trabajo y la familia. Me he caído pero me he vuelto a levantar, por lo que hay que saber aprovechar cada minuto. Quizá hoy sea famoso, pero no quiere un éxito de un sólo momento y para eso estoy trabajando… para el futuro.

¿Qué tentaciones evitas?

— Esta carrera está llena de tentaciones, yo caí en varias, pero logré sacudirme y seguir adelante. Creo que -hoy en día- no soy débil y dejo pasar esas tentaciones que no me llevarán a nada. Mis mayor aliado es mi familia, que han estado ahí y me han ayudado.

El reguetón sigue generando controversias por las letras de sus canciones, ¿te preocupa ese tema?

— Todos debemos tener una responsabilidad al hacer el trabajo. Debo decirte que tenemos muchos seguidores que son menores de edad, y en mi trabajo trato de mostrar respeto para toda la familia. En cada uno de los videos sí aparecen mujeres bellas, coquetas, sensuales pero siempre tratadas con respeto. Hay otros que no lo hacen, pero ya es cuestión de cada uno.

La música urbana ha acaparado premios, estaciones de radio y redes sociales, ¿crees que tiene una larga vida?

– Los que formamos parte de esta oleada musical, somos muy activos y hemos logrado sobresalir, no sólo en el mercado latino, sino anglosajón y europeo. La música urbana es muy criticada pero estoy consciente que mantendrá su historia por un largo tiempo. Quizá tenga algunos cambios en algunos años, pero nadie puede negar que es más que un género de moda.

¿La música es una medicina?

— Sí, definitivamente. Los que me conocen , saben que yo pasé muchas cosas en el pasado. Me sumergí en un mundo muy oscuro y logré salir gracias a la música. También me volví muy desconfiado con la gente, siempre pienso que me harán daño y cuando resulta lo contrario, me siento mucho mejor. Escribir canciones, buscar colaboraciones, hacer gira y hablar de música me hace sentirme vivo.

Si pudieras crear tu propio superhéroe, ¿cómo se llamaría y qué poder tendría?

— Que pregunta tan complicada pero buena. Creo que me llamaría Fénix como el nombre de mi disco y gira. Creo que los superhéroes, son aquellos que han enfrentado lo más difícil y han salido adelante, para ayudar a los demás. Mi poder es la música, que logra hacer más agradable la vida.

¿En qué estás trabajando?

— Vienen varias colaboraciones, que aún no puedo mencionar. Sigo haciendo audiciones para seguir actuando y en la gira, que me mantiene en contacto directo con mis seguidores.

¿Cuál es tu mayor virtud?

— Soy muy bueno hablando (risas).

¿Qué veremos y escucharemos en los conciertos por México?

— Se cuidó mucho la producción en cuanto luces, audiovisuales, músicos en el escenario… espero sorprenderlos.

Conciertos en México

Monterrey. 11 de mayo, Auditorio Citibanamex.

Ciudad de México. 12 de mayo, Auditorio Nacional.

Guadalajara, 13 de mayo, Auditorio Telmex.

