Preocupa aspecto de Ben Affleck con kilos extras y rostro abotagado

Ben Affleck, de 44 años, fue captado por los fotógrafos con un aspecto casi irreconocible, con la cara hinchada, notablemente pasado de kilos y con unas marcas debajo de los ojos, como si le hubiera quedado el rastro de una cirugía mal realizada.

Poco después de los Óscar, el actor californiano criado en Massachusetts, confesó al mundo que había vuelto a caer en el alcoholismo que ha marcado gran parte de su vida y la de su familia.

“He completado un tratamiento para la adicción al alcohol, un asunto con el que he lidiado en el pasado y que seguiré enfrentando”, indicó entonces el actor. “Quiero disfrutar de la vida en toda su extensión y ser el mejor padre que pueda ser”, sin olvidarse de mencionar a su ahora ex esposa, Jennifer Garner, con la que tuvo tres hijos. “Jen me ha apoyado y ha cuidado a nuestros hijos mientras he hecho el trabajo que tenía que hacer. Éste ha sido el primero de varios pasos que tomaré de cara a una positiva recuperación”, añadió.

De acuerdo con la información compartida por varios medios estadounidenses, el director de Argo ingresó en un centro de rehabilitación de California poco después de los Oscar el pasado 26 de febrero. Esa confesión y su paulatina decadencia en su aspecto dispararon los rumores sobre su posible retirada de la franquicia de DC cómics como Batman, un papel que ya ha interpretado en dos ocasiones. Esto sumado a que renunciara, unas semanas antes, a dirigir la película, Justice League, que se estrenará en noviembre de este año hicieron que las sospechas se disparan. Sin embargo, fuentes cercanas declararon portal The Wrap que Affleck ha vuelto a entrenar para ponerse en forma y estar listo para la cinta.