Alejandro Fernández niega hacer mala promoción del tequila

Memes, videos, comentarios e incluso fotografías de Alejandro Fernández circulan por las redes sociales originados en el Palenque de Puebla, donde tuvo dos fechas el fin de semana pasado y en el que se observa cómo el artista se puso indispuesto, luego de beber unos tragos de tequila en las primeras canciones del show.

Ante el gran número de rumores, Alejandro Fernández charló en exclusiva con Publimetro sobre lo que realmente sucedió.

“Todo fue en la tercera canción. La verdad, me da mucha risa de todos los chismes que se hacen, risa y coraje, porque no entiendo a las personas mal intencionadas y con ganas de joder la vida a una persona. Lejos de todo eso, te explico. Salí al palenque de Puebla, donde tuve dos presentaciones, ahí unos amigos de la primera fila me ofrecieron un tequila y le di un traguito, un caballito normal, pero no me cayó muy bien. Después me ofrecieron otro, pero yo pensé que era un frizze, pero era otra presentación como de tamaño de un vaso, de un caballito y pensé que era un frizze, porque nunca había visto un tequila rosa… la verdad”, comentó Alejandro Fernández.

“Me lo ofrecen, en cuanto me lo tomo y como me vieron la cara, seguro me lo ofrecieron para pasar el mal trago; así que lo agarro y me lo tomo, ya sabes la mente o la jugada que te hace el cerebro, que estás pensando que te vas a tomar una cosa dulce, pero te tomas otra cosa. La verdad, estaba esperando que fuera dulce y me lo tomo como trago de tequila. Debo aclarar que el primero ya me había caído súper mal y estaba en medio del show. Me cayó muy mal y me tuve que salir, antes di que no hice el ridículo en medio del show, tuve chance de caminar hacia el pasillo para poder respirar y sentirme mejor, no pasó más de dos minutos”.

El Potrillo negó que estuviera ebrio antes de salir al ruedo del palenque.

“Es mentira que estaba borracho, eso fue a la tercera canción, la gente mala y envidiosa siempre va a existir en todo el mundo y para estos chismes ya estoy acostumbrado. Puedo decirte que logré llegar al pasillo, y así como entró el tequila, lo saqué y me volví a meter al palenque. Nada que ver de lo que están hablando, que si hago mala promoción del tequila, ese tequila ni lo conozco, ni me dio chance de probarlo como para decir que es un mal o buen tequila.. no estoy haciendo una mala campaña del tequila… para nada”.

Alejandro reveló que las redes sociales son una plataforma útil, y que prefiere evitar a los malintencionados.

“Las redes sociales se me hacen una maravilla, es una plataforma increíble tal cual lo dices, la información llega al minuto. Gracias a Dios en mis redes sociales, me ha ido muy bien y he tenido muchos seguidores. Al momento pude agarrar y decir lo que estaba pasando como ahorita, quería hablar contigo porque supe que el dueño había hablado contigo, me llegó el rumor, pero pude perfectamente hacer un video y mandarlo a todos mis seguidores diciendo la misma explicación que te doy. Se me hace que es una herramienta súper interesante y buena”.

El cantante, quien se encuentra en plena gira por su nuevo disco Rompiendo Fronteras, aclaró que prefiere divertirse de los memes, que enojarse.

“Es mucho más la parte linda y el cariño que tienes, que la gente mala, que todo lo apaga y opaca. Es mas fácil enfrentar los chismes, en lugar de hacerse más grandes las cosas. Prefiero enfrentar todo si es una cosa sencilla; si es una estupidez o tontería, no voy estar alimentando un chisme para que se haga más grande, así que mejor ni salgo. Si yo sé que es mentira, mi familia, la gente que está cerca de mí sabe que es mentira, no tengo nada absolutamente que salir a aclarar”.

En sus palabras

“A millones de personas le ha pasado eso, a mí me ha pasado diez mil veces, que estoy pensando que voy a tomar un trago y es otra cosa, no lo esperas y lo tiras”.

En Guadalajara

Alejandro Fernández estará en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, el próximo 2 de septiembre en el Auditorio Telmex.

“Estoy contento y honrado, quiero invitar a toda la gente el 2 de septiembre para estar en el Auditorio Telmex y honrado que me hayan invitado por tercera vez a este magno evento., en el que sobre sale nuestra música y cultura”.

Reto para Jorge Vergara

Al preguntarle sobre su pronóstico para el partido de Atlas contra Chivas respondió: “A Atlas, lo veo bien, yo creo que sí le va a ganar a las Chivitas, ¡eh! (risas). A ver si Vergara quiere (apostar). Creo que ganaría por la diferencia de un gol, no me atrevería a decirte de cuanto, pero un 3-2, 1-0 ó 2-1”. Al terminar la entrevista, el cantante retó a Jorge Vergara: “Estimado Jorge Vergara se me está ocurriendo una idea! Para un partido épico e nuestro clásico tapatío. ¿Te animas?”.