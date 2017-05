Angelique Boyer recuerda a su mamá: “El perderla a los 26 años me hizo madurar mucho”

Angelique Boyer disfruta de una buena etapa de descanso y goce personal después de que terminó de grabar la telenovela “Tres Veces Ana”, la cual protagonizó junto a su amado novio Sebastián Rulli.

Sin embargo, negó que se vaya tomar un año sabático como lo había mencionado después de tomar unas merecidas vacaciones debido al estrés y cansancio por el trabajo tan complicado que fue hacer tres personajes a la vez.

“No es tanto un año, la verdad ya estoy aburrida en casa y tengo que empezar a buscar cosas qué hace porque me gusta trabajar, pero tengo que darle un tiempo a la pantalla así que haré otras cosas”, detalló a JDS la actriz, quien no se halla en casa debido a estar trabajando todo el tiempo.

Sin embargo, dijo que disfruta de tener buena salud, hacer ejercicio, reponerse de las largas jornadas de trabajo, pero sobre todo de tener una gran compañía como la de su novio Sebastián Rulli, quien hace unos días presumió su nuevo cambio de look en una fotografía.

“Se ve guapísimo, estoy feliz, me sorprendió cuando subió la foto (a Instagram) yo pensé que esperaría un poco más, pero es difícil estar en la calle y que no le pidan una foto, entonces decidió hacerlo porque vienen muchas cosas maravillosas para él”, expresó la ojiazul.

Abundó que a su pareja le gusta consentirlo en todo momento como buena novia. “Me encanta atenderlo, tenerlo sonriente, hacerle sorpresas y que el amor todos los días crezca como una gran flor”.

Angelique no paró en halagos para su novio argentino a quien considera “un hombre que es feliz con cosas sencillas, realmente cada día aprendo más de él de su hostilidad, de sus alegrías ¿qué hago? No sé…me da pena”, dijo sonriente.

Mantiene la idea de que todavía es muy joven para ser mamá, aunque sabe que ese día llegará, por ahora no está en sus planes a su corta de edad. Y de casarse ni hablamos, “siendo actriz me he casado muchas veces, sé que es una gran fiesta pero tampoco es mi sueño”.

Y ahora que se acerca el Día de las Madres (10 de mayo), Boyer mandó un abrazo a todas las personas que no tienen mamá como ella, que piensen en una oración en ellas y se abracen. En ese sentido, recordó lo que le heredó en vida su mami Sylvie Rousseau quien murió hace 3 años.

“La verdad que mi personalidad tiene mucho que ver en la forma en que crecí con ella y me educaron mis padres, y el perder a mi mama a los 26 años me hizo madurar mucho”, apuntó la actriz de origen francés quien se arrepiente de no hablar con ella cuando cayó enferma su mamá.

“Aconsejo a quien tenga un enfermo háblenles, parecer ser que si nos escuchan y es algo que yo si me arrepiento mucho… se vuelven angelitos, se vuelven nuestra protección”, dijo a su paso por una alfombra roja.

La actriz acudió al estreno de la obra de teatro “Papi Piernas Largas” en el Teatro Hidalgo, obra que dirige una de sus mejores amigas y maestras de la actuación Maru Dueñas.