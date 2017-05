Confirman bandas para Corona Capital 2017

Luego de expectativas y anuncios sorpresas, por fin organizadores del festival Corona Capital revelaron los nombres de algunas bandas que este año harán retumbar los escenarios de la séptima edición.

A su vez, han sido las mismas agrupaciones las que a través de sus redes sociales confirmaron sus presentaciones en la fiesta musical que se llevará a cabo a finales de año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hasta ahora las confirmadas son: Metronomy, Daughter, You Me At Six, Circa Waves, Lido, Wild Belle, Whitney, Jain, Honne, Parson James, Many, The Japanese House, Rafferty, Cherry Glazerr, Palmistry, Tennyson, Anika, Joseph, Oliver, Shy Girls,The Drums,The Sounds, Mogwai.

Desde su primera edición en el 2010, el festival ha logrado posicionarse como uno de los más importantes de México y América Latina, gracias a su enfoque de ser el primero en traer a varias bandas de Norteamérica y Europa que jamás habían pisado suelo mexicano, además de presentar lo más destacado de la oferta alternativa internacional.