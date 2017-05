María José, una mamá fuera de serie

María José dice ser una mujer fuera de lo normal, que sólo busca ser feliz. Esposa, madre, hija y cantante está dispuesta a alcanzar sus sueños, pero sin descuidar a su familia.

Se acerca el Día de la Madre y la cantante reveló que no suele celebrar ese día, ya que es una costumbre que su mamá no comparte.

“A mi mamá no le gusta el 10 de mayo. Le gusta -obvio- ser mamá, celebrar su vida, pero no ese día. De hecho, no le gusta nada, y como que nos pegó ese rollo de que el 10 de mayo… ¡guácala! Ahora que soy mamá, no es que me encante el día, pero sí me encanta ser mamá y recibir los regalitos que me hace mi hija en el kinder”, confesó María José.

A través de las redes sociales, la cantante ha mostrado diferentes momentos con su hija Valeria, a quien incita a sentirse libre al jugar.

“Atesoro cada momento con ella, es mi mejor amiga y aliada de vida. Por ejemplo el Día del Niño, lo celebro todos los días. No soy tanto de fechas específicas, si quiere pintar o pintarme me dejo, pues no tienes idea de cuánto tiempo vas a quedarte o te vas a ir”.

La cantante mexicana añadió que el cáncer de su padre, le enseñó que hay que disfrutar cada segundo de vida.

“Después del cáncer de mi papá, que ya -afortunadamente- está curado, veo la vida de otra manera y atesoro cada día como una fecha especial, no necesito de una etiqueta para acordarme que la vida es maravillosa”.

Lo Que Mereces Tour

Ciudad de México. 13 de mayo, Auditorio Nacional.

Guadalajara. 27 de mayo, Auditorio Telmex.