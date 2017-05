Nicky Jam aclara que nunca se negó a interpretar el tema de “Despacito”

El cantante puertorriqueño Nicky Jam terminó con los rumores que lo rodean desde hace unos días, cuando dio a conocer que él era el interprete original junto a Luis Fonsi del tema “Despacito. Reveló que la canción ya estaba grabada, pero un tema de disqueras impidió que se diera el dueto, que actualmente es un éxito mundial, pero con Daddy Yankee.

“No fue que no acepté, fue porque no pudo salir, yo tenía el sencillo de “El amante” y él el suyo (Fonsi), la disquera dijo no podemos, no hay tiempo y simplemente eso, no fue cuestión se rechazo, Luis Fonsi es mi hermano, es mi pana y si no salió “Despacito”, mañana hacemos “Suavecito”. Con todo respeto, yo tengo cuatro temas consecutivos rompiendo récord cada uno con un billón de views, entonces no tengo porque lastimarme por una canción, lo que tengo que hacer es escribir otra canción y salir hacia adelante. Que quede claro que no fue que no quise aceptar hacer “Despacito”, simplemente por cuestiones de disquera no se pudo “, declaró Nicky en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Tras la insistencia de la prensa de saber como sería la versión Fonsi-Jam, el interprete de “El Perdón” señaló tajantemente, que no busca comparación pero la canción podría salir más adelante para que la escuche el público:

“Lo que yo le hubiera hecho al tema de “Despacito” se puede ver, pero quien sabe si más adelante se pueda, porque el tema ya lo había grabado, ya el tema estaba, sólo que por la situación de disquera no se pudo. Muchas veces el artista no tiene la decisión sobre un sencillo si sale o no sale, si fuera por mí saco 175 canciones mensuales.

Yo sacaría más adelante el tema de “Despacito” para que mi gente la escuche, pero no puedo decir que haría un mejor trabajo, es con mi versión y mi esencia, cada artista tiene su esencia, Dios bendiga a “Despacito”, señaló el cantante.

Por último, Nick argumentó “Que quede claro que Daddy Yanke es mi hermano, Luis Fonsi es mi hermano y no hay chisme sobre el tema de “Despacito”.

Nicky Jam está en nuestro país como parte de la gira “Fenix”, donde tendrá tres presentaciones el 11, 12 y 13 de Mayo en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, respectivamente.