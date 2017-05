"Orange Is The New Black": Justicia y rebelión para Poussey

Netflix liberó el tráiler oficial de la esperada 5ta temporada de “Orange Is The New Black” y se estrenará el próximo 9 de junio.

Sin duda la partida de Poussey marcó un vacío en los fanáticos y para las prisioneras de Litchfield representó un grito a la liberación.

La anarquía se apodera de los pasillos de Litchfield y en esta temporada la vida de las internas cambiará por completo.

Esta 5ta temporada se llevará a cabo en tiempo real durante 3 días de huela que marcará el inicio de la revolución.