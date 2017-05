Primeras imágenes de Ricky Martin y Edgar Ramírez en Versace: American Crime Story

Una de las series más esperadas del año es la segunda temporada de American Crime Story que narrará el asesinato del diseñador italiano Gianni Versace.

En la serie participará Edgar Ramírez como el legendario diseñador de moda que fue asesinado el 15 de julio de 1997 en la ciudad de Miami.

Medios estadounidenses dieron a conocer las primeras imágenes del venezolano caracterizado y el parecido es sorprendente.

Por otro lado, Darren Criss interpretará a Andrew Cunanan, quien fuera acusado del asesinato.

Y por si fuera poco, en la imagen también aparece Ricky Martin. El boricua dará vida a Antonio D’Amico, pareja de Gianni.

La verdadera historia del crimen será llevada a la vida gracias a un reparto lleno de estrellas incluyendo Ramírez, Martin y Penélope Cruz, que fue convocada para ser a la hermana de Versace, Donatella Versace.

FOTOS: Édgar Ramírez y Ricky Martin interpretan a Gianni Versace y Antonio D’Amico para ‘American Crime Story’ https://t.co/Ho54QTV3oV pic.twitter.com/8fm5lERySL — SUPLEMENTOROSA (@SUPLEMENTOROSA1) May 9, 2017

La temporada constará de 10 episodios y rastreará los meses previos al asesinato de Versace en los escalones de su casa. También es probable que concluya con el suicidio de Cunanan en julio de 1997.

Ryan Murphy declaró a Entertainment Weekly el interés que le despertaba este tema.

“Siempre me emocioné y me asusté por el asesinato de Versace, y pensé que era una historia realmente estupenda, porque es una temporada de cacería. Mató a cuatro personas y luego a Versace, y seguía suelto. Estamos explorando las razones de cómo se escapó sin ser detectado” y agregó, “La tragedia del asesinato de Versace no debió haber ocurrido, pero él no había sido capturado porque estaba dirigido a gays y a la gente no le importaba, por eso Gianni Versace fue asesinado. En su mayor parte… esa es una verdadera historia de crímenes en Estados Unidos, por lo que estamos abordando esto”.

Se espera el estreno de la serie en 2018.