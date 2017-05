Revelan las razones por las que Brenda Zambrano fue agredida en antro de Cancún

Mujer Luna Bella reveló que la agresión que recibió Brenda Zambrano, participante del reality show Acapulco Shore, en un antro de Cancún, fue porque en sus redes sociales ofendió a bailarinas del lugar.

A través de su cuenta en Facebook, la youtuber mandó un mensaje a Brenda y pidió que deje de juzgar a las trabajadoras del table dance al que acudió pues no sabe las razones por las que se encuentran ahí ni las necesidades a las que se ven sometidas todos días.

“Eres mi amiga y te conozco, una santa palomita no eres…

“JAJAJAJAJA NUNCA HABÍA ENTRADO A UN TABLE Y PIDEN RESPETO PARA LAS PUT…S JAJAJAJA MUERO DE RISA”. Esas fueron tus palabras en tu face antes de que te hicieran esto…

Eres mi amiga y como amiga te digo esto porque sabes que a put… me dediqué:

Tú no sabes la necesidad por la que están pasando para trabajar ahí, no porque tengan un trabajo no bien visto por la sociedad significa que las vas a tratar menos que tú llamándolas “CRIADAS”.

De igual manera no tenían por qué agredirte pero pues ya sabemos que el que busca encuentra.

Siento mucho esto, ojalá no te queden marcas porque de tu imagen vives, menos mal que fue un oído y no pasó a mayores ¿Te imaginas si te hubieran quebrado esa copa en el ojo?

Bájale a tu cotorreo, mídele al alcohol y no vayas a tables si solo vas a burlarte de las que hacen su chamba y veras que nunca más te volverá a pasar esto.

Te quiero y alguien tenía que decírtelo sin pelos en la lengua, directo y crudo.

Y cuidadito con esa cruda moral… Recupérate pronto”, posteó en la red social.

Brenda Zambrano aseguró en Instagram que no hizo nada y que fue atacada en el lugar por ser una figura pública, además se quejó que los guardias del lugar no entraron en su auxilio.

Fue en sus redes sociales donde llorando contó lo sucedido.

Con información de La Columnaria

Te puede interesar: