Telenovela “La doble vida de Estela Carrillo” tendrá segunda parte

Este fue uno de mis outfits para la promoción de #LaDobleVidaDeEstelaCarrillo aquí en USA gracias a mi fashion stylist @sergiomendozas vestido @meva_room #EstelaCarrilo🖤 #EstelaCarrillollegaaUSA #USA #LauraOviedo #LaRegia #stylist #outfit

A post shared by Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) on May 8, 2017 at 11:57am PDT