Filtran dos grupos más confirmados para el Corona Capital 2017

Desde el día de ayer comenzó la actividad en redes sociales respecto a los grupos que se han ido confirmando para el elenco del próximo Corona Capital a celebrarse a finales de año en la Ciudad de México.

Hasta ahora las confirmadas son:PJ Harvey, Cold War Kids, Japandroids, Crystal Fighters, Grouplove, Angel Olsen, Mystery Jets, Sampha, Daya, Metronomy, Daughter, You Me At Six, Circa Waves, Lido, Wild Belle, Whitney, Jain, Honne, Parson James, Many, The Japanese House, Rafferty, Cherry Glazerr, Palmistry, Tennyson, Anika, Joseph, Oliver, Shy Girls, The Drums, The Sounds y Mogwai.

Sin embargo, se filtró en redes sociales una conversación de WhatsApp entre los promotores del festival donde se puede ver que otras dos bandas confirmadas son: Phoenix y Cage the Elephant.

Esta sería la tercera visita de Phoenix a México y la segunda en un festival Corona Capital. Mientras que para Cage the Elephant sería su primera visita a país.

¿Dónde y cuándo?

El Corona Capital 2017 será el 18 y 19 de noviembre en la curva 4 del autódromo. Y de acuerdo con algunos blogs, la venta de boletos empezará el 15 de mayo a las 11am.