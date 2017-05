Foo Fighters encabezan el cartel del Corona Capital 2017

Después de días de especulaciones y de dar a conocer el cartel a cuentagotas, finalmente fue develado el cartel oficial con Foo Fighters a la cabeza del mismo.

El resto de bandas confirmadas son:

Green Day, Phoenix, The XX, PJ Harvey, Elbow, The Shins, Grizzly Bear, Cage The Elephant, Boyze Noize, Cold War Kids, Maximo Park, Metronomy, The Drums, Gorgon City, Banks & Steelz, Mogwai, Daughter, Khelani, DJ Mustard, Japandroids, Crystal Fighters, You me At Six, Grouplove, Bakermat, Angel Olsen, Sampha, Mystery Jets, Daya, The Sounds, Circa Waces, Lido, Wild Belle, Whitney, Jain, Honne, Parson James, Lany, The Japanese House, Rafferty, Cherry Glazer, Palmistry, Tennyson, Anika, Joseph, Oliver y Shy Girls.

El Festival Corona Capital se llevará a cabo el 18 y 19 de Noviembre en la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodriguez. La preventa de boletos comienza este 15 y 16 de Mayo.

Precios