Mario Bautista celebra su herencia musical

Mario Bautista visitó las instalaciones de Publimetro para platicar de su proyecto musical que hoy encabeza el tema “No digas nada”, de su próxima presentación en el Auditorio Nacional así como de sus planes para este día al lado de su madre, Gloria Gil.

“Mañana es un día muy especial para mí. Aparté el día desde el 1 de enero de 2017. El día de la madre es un día que no hay trabajo y que está totalmente dedicado a ella. Es un día para darle mucho amor. Esta vez me toca organizar la comida y será en mi casa, va a ir toda mi familia. Y estoy emocionado porque me acabo de mudar para independizarme y mis papás todavía no conocen la casa. Es un trip, es algo increíble que mañana vayamos a comer todos ahí. Ya está todo hecho, contemplé todo lo que podría suceder”.

Mario viene de una familia musical y ese legado es lo que le ha dado tablas para ir conquistando escenarios cada vez más grandes. Desde el Teatro Metropolitan que pisó hace dos años, hasta su primer Auditorio Nacional el año pasado.

Mi sueño siempre fue cantar desde chiquito porque yo vengo de una familia de cantantes. Mi mamá y mi tía tenían un dueto que se llamaba Las Hermanas Gil, mi papá y mi abuelo eran promotores artísticos, mi prima era una cantante muy famosa en los 90 que se llama Fey, así que desde chiquito me tocó vivir su carrera. Me acuerdo que a los cuatro o cinco años yo iba a sus Auditorios Nacionales y eso me marcó desde niño. Asomarme al telón y ver a toda esa gente gritando y cantando. ver eso, me hizo soñar muy diferente. Lo que estoy viviendo es un sueño hecho realidad. De verdad, despertarme todos los días es o mejor que me puede pasar porque cada día es un sueño más cumplido. Y eso se lo quiero agradecer a todas las que escuchan mi música, gracias por creer en mí, por apoyarme y compartir mis pensamientos y mis ideas. Gracias por estar ahí. Y yo prometo no fallar y romperla juntos”, concluyó.