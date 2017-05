Tunden en redes a Martha Debayle por su actitud con Salma Hayek

¡Qué Barbara Mori! Te quisiste lucirsssss Martha Debayle! Sers la reina del avisperooooooooo con Salma Hayek Pinault y Eugenio Derbez!!!!!!! #TantaInventada #EllaEnSpanglish #PracticandaInglés #EnLucida

Posted by Escándala on Monday, May 8, 2017