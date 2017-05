Chetes celebrará con amigos invitados 20 años de carrera en el Metropólitan

El cantante y compositor Luis Gerardo Garza Cisneros, mejor conocido como Chetes, está afinando los últimos detalles de su presentación en el Teatro Metropólitan, en la que además de celebrar 20 años de carrera, compartirá escenario con grandes amigos.

En entrevista a Publimetro, el ex integrante de bandas como Zurdok y Vaquero, reveló sentirse muy honrado de poder continuar haciendo lo que más le gusta: música.

“Me siento muy afortunado de seguir haciendo esto. Sin duda no ha sido fácil permanecer por tantos años en el gusto del público, pero estoy muy agradecido de poder hacer las cosas a mi manera, de estar rodeado de amigos y fans”, declaró.

Para el intérprete, seguir sus ideales es lo que lo ha llevado a permanecer vigente por dos décadas en la escena del rock.

“Siempre es lo mejor que puedes hacer, y no seguir ideas de otras personas. Creo que eso es lo más valioso que puedo sacar de todos estos años, porque uno ve atrás y dice: ‘hice este disco que a lo mejor no fue el éxito más grande, pero sí estoy orgulloso del trabajo que estoy haciendo’, y es lo que me gusta, es parte de mi estilo, de mi esencia”.

Chetes espera que esta presentación sea épica, pues hará un repaso de todas sus etapas como músico, hasta su más reciente material discográfico “Stereotipos”.

“Estamos planeando ir repasando cada época con nuestros invitados con cada rola. No podemos tocar todas, porque son muchas, pero incluiré algunas que no he tocado desde hace mucho tiempo y por supuesto, las del nuevo disco”.

“Stereotipos”, a decir por el cantautor, “es una colección de canciones muy variada en cuanto a estilos y sonidos se refiere”; no obstante, también es una representación “de lo que soy ahora y lo que fui. Tiene tintes de muchos discos en los que participé con Zurdok, pero también lo que musicalmente soy ahora”.

Aunque Chetes consideró que la composición musical del material se dio de forma natural, no descarta de que forma inconsciente también trató de mostrar todas sus etapas por cumplir 20 años de carrera.

“Cuando lo hice no tenía en la cabeza que iba a cumplir 20 años, quizás fue de forma inscosciente que hice este repaso, pero quedé muy satisfecho con el resultado, es un disco que me gusta mucho”.

A detalle

Chetes en el Teatro Metropólitan, 12 de mayo a las 20: 30 horas. Entre los invitados especiales estarán Carla Morrison, Meme (Café Tacvba), Luis Humberto Navejas (Enjambre), Rodrigo Guardiola (Zoé), Jay de la Cueva (Titán) y Gil Cerezo (Kinky). Además de que Gran Sur fungirá como banda telonera.

Como sorpresa para todos sus seguidores, el concierto se grabará para ser lanzado en CD y DVD. Como parte de con esta gira de sus 20 años de música, el intérprete tiene ya varias fechas confirmadas en la República Mexicana que irá revelando en sus redes sociales.