Cocinan evento que podría reemplazar a Lollapalooza en Jalisco

“Lo mejor de Jalisco para el mundo”, es la frase que utiliza Carlos de la Torre, quien está al frente de Ocesa Jalisco y es manager de Alejandro Fernández para hablar sobre un evento que está en pleno desarrollo, con la idea de que sustituya el Lollapalooza, ante los obstáculos que hay para que llegue a Guadalajara.

“Creemos que tenemos un nacionalismo mucho más fuerte. Creemos en los jaliscienses, en los tapatíos y no nos hemos dado por vencido (Lollapalooza) pero eso no significa que podamos seguir peleando proyectos musicales o festivales de talla única, de primer nivel. A lo mejor creamos nuestra propia marca, no lo sé, no lo digo que sea una realidad de nada, pero creo que podría funcionar. Se aplaza Lollapalooza, lo digo sin ninguna pena y estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y de lo que podemos seguir haciendo en el Estado. Lo que hemos hecho en los últimos 15 años, desde que Ocesa Jalisco está en Guadalajara, han sido cosas magníficas y únicas, que la verdad han dejado a la ciudadanía con un buen sabor de boca o con una experiencia única”, señaló Carlos de la Torre.

Confiado en poder hacer un evento del nivel de Lollapalooza, el director de Ocesa Jalsico reveló que espera concretar pronto el proyecto.

“Lollapalooza al ser una marca única , tiene sus lineamientos, y marcaba ciertos lineamientos -incluso- en las conversaciones, no tenemos el control de los artistas, y de un montón de cosas. A Guadalajara debemos traer a artistas top, Jalisco es top, artistas de gran nivel. Creo que este año no se va a hacer, y no es un tema de ‘no lo pudimos hacer’, sino de orgullo. Creemos que para la ciudadanía puede ser algo interesante, de realizar algo grande en Jalisco para el mundo y apoyar ese tema, siempre y cuando la ciudadanía lo permita y se sienta parte de ello”.

“ Así como creció Lollapalooza puede surgir algo interesante para el mundo, algo internacional, creemos que tenemos agallas, corazón, contactos para hacer algo interesante para los próximos 25 años”.

Carlos de la Torre dejó ver que hay más posibilidades de realizar un evento hecho en Jalisco, que el mismo Lollapalooza.

“Lollapalooza si hubiera venido a una parte de México hubiera sido en Guadalajara, porque sabemos hacer las cosas, con nuestro socios en México. Eso de que se va a otro estado o ciudad no existe, aún seguimos las negociaciones”.

Añadió que esa nueva marca proyectaría a Jalisco, a nivel mundial.

“Nos interesa la música, la exposición de Guadalajara a nivel mundial. Los estamos trabajando con mucho cariño, no les puedo dar una confirmación real, pero puede ser algo diferente, donde dejemos el legado para los próximos 25 ó 30 años. El tema de no tener esa marca (Lollapalooza ) no nos hace ni más ni menos, tenemos una marca nueva para crecer en Jalisco que nos puede dar más a la larga, que traernos una marca de fuera. Ocesa Jalisco -en conjunto con aliados- quiere hacer un evento que jamás se ha hecho en Jalisco, jamas se habría hecho en México, estamos listos para cualquier emergencia”.

Demanda contra Luis Miguel

Carlos de la Torre espera que Alejandro Fernández llegue a un buen término con Luis Miguel, ya que aún siguen las negociaciones.

“Es un tema que los abogados deben hablar. Hemos sido respetuosos con el tema. A mí me cuesta trabajo ver a una persona (Luis Miguel), verla decaer en ese tema. No me gustaría entrar en ese tema, estamos en negociaciones (…), no somos peleoneros y seguramente va terminar en buen término, pero sin gira”.