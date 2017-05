Roban precuela de Harry Potter escrita por JK Rowling

Una precuela manuscrita sobre el popular mago juvenil Harry Potter escrita en una postal por su autora, JK Rowling, ha sido sustraída durante un robo cometido en una propiedad de Birmingham (centro de Inglaterra), informa la BBC.

El texto, de 800 palabras, está escrito en una postal con bolígrafo en ambas caras y se subastó hace nueve años en una puja con fines benéficos celebrada en la casa Sotheby’s por 25.000 libras.

El preciado manuscrito, así como varias joyas, fueron robadas entre los pasados 13 y 24 de abril de la propiedad, según indicó la policía de West Midlands, que calificó la postal de “extremadamente valiosa”.

Esa precuela figuró entre las obras donadas por diferentes autores, entre ellos Sebastian Faulks y Doris Lessing, para ser vendidos en la subasta benéfica, celebrada en 2008.

Harry Potter es una de las sagas más importantes de la historia, la cual, según el Libro de los récords Guiness, es la más leída en todo el mundo.

Desde el lanzamiento de la primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal en 1997, la serie logró una inmensa popularidad, críticas favorables y éxito comercial alrededor del mundo.

El manuscrito sitúa la historia de Harry Potter tres años antes del nacimiento del famoso mago, y en ella a su padre, James Potter, y su padrino, Sirius Black, cuando eran adolescentes.

La policía ha pedido información a los ciudadanos con la esperanza de que su petición “llegue a los fans de Harry Potter que hay por todo el mundo”.

“Los únicos que comprarán esta pieza única son los auténticos fans de Harry Potter”, comentó el agente Paul Jauncey a medios locales.

Con respecto al robo del manuscrito, la autora británica pidió a sus seguidores en la red social Twitter que “no compren” el manuscrito si se lo ofrecen.

PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 12, 2017