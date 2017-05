10 canciones que cumplen 10 años este 2017

Vaya que ha pasado el tiempo, y para muestra, las canciones que este año cumplen nada más y nada menos que una década de haberse lanzado.

“Umbrella”- Rihanna feat Jay Z

La canción, interpretada con la barbadense en colaboración con el rapero estadounidense, fue lanzada como el primer sencillo de su tercer álbum de estudio Good Girl Gone Bad. Fue escrita por The-Dream, Christopher Stewart, Kuk Harrell y Jay-Z, producida por los dos primeros y ofrecida originalmente a Britney Spears, cuyos representantes la rechazaron.

“Me enamora” – Juanes

La canción, que fue escrita e interpretada por el cantautor colombiano, es el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio La vida… es un Ratico. “Me enamora”, junto con “Tengo la camisa negra”, se convirtieron en dos de los éxitos más grandes del interprete, y han sido escuchados en Latinoamérica, Asia, Europa y más países de habla en español.

“Beautiful Liar” – Beyoncé feat Shakira

La canción fue escrita por la misma Beyoncé en colaboración con Amanda Ghost, Ian Dench, Mikkel S. Eriksen y Tor Erik Hermansen y producida por Eriksen y Hermansen bajo su seudónimo Stargate junto con la cantante para la versión remasterizada de su segundo álbum de estudio B’Day . Se lanzó como el primer sencillo de la edición de lujo del álbum por airplay el 12 de febrero de 2007 y 14 de marzo del mismo año en CD.

“Rehab” – Amy Winehouse

Este tema fue escrito por la misma Amy Winehouse y producida por Mark Ronson. Habla de la negativa de la cantante británica a ingresar a una clínica de rehabilitación.

De acuerdo al sistema de información de ventas Nielsen SoundScan, hasta el sábado 23 de julio de 2011, “Rehab” había vendido alrededor de 1,7 millones de descargas en Estados Unidos. Asimismo, de acuerdo a la revista de música Billboard, en junio de 2007, el sencillo alcanzó la posición no. 9 de su ranking Billboard Hot 100, el más importante de radiodifusión y venta de canciones del país, donde se convirtió en el primer y único éxito top 10 de Amy Winehouse.

“Rehab” ganó tres Premios Grammy en 2008 en las categorías de “Mejor Grabación del año”, “Canción del año” y “Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina“. La canción entró en el puesto número 194 de “las 500 mejores canciones de todos los tiempos”.

“Te lo agradezco pero no” – Alejandro Sanz feat Shakira

“Te lo agradezco, pero no” es el segundo sencillo del álbum El Tren De Los Momentos de Alejandro Sanz, lanzado durante el primer trimestre de 2007.

La canción alcanzó su primer #1 en Paraguay antes de ser lanzado el video musical. En Argentina también fue un gran éxito tanto su canción como su video. Encabezó los listados de varios países latinoamericanos. Entre tanto, en las 40 principales de España debutó en la posición #30, para luego ascender al puesto número uno, en tan solo dos meses. Ésta es la vez número 17 que Alejandro Sanz llega al uno de los 40, y la número 8 para Shakira.

“Dímelo” – Enrique Iglesias

“Do You Know? (The Ping Pong Song)/Dímelo” es el primer single del cuarto álbum de estudio en inglés del cantante español Enrique Iglesias titulado Insomniac. La canción toma la parte posterior de su nombre del sonido de una pelota de ping pong saltando la cual es usada como una pista de percusión durante la canción. Hasta la fecha esta es la canción más exitosa en la carrera de Iglesias.

La canción fue oficialmente comprada por estaciones de radio, llegó al número 2 del Bubbling Under Hot 100 Singles de Billboard y al lugar 21 del Billboard Hot 100.

Iglesias también grabó una versión en español de la canción titulada “Dímelo”, que llegó al número 1 del chart Billboard Hot Latin Tracks de Billboard, se mantuvo once semanas. La canción es la decimoséptima canción de Enrique Iglesias en llegar al número 1, haciéndolo el single de mejor performance en el Billboard Hot Latin Tracks del 2007.

“Nena”- Miguel Bosé feat Paulina Rubio

“Nena” es una canción lanzada como sencillo en 1986 por el cantante español Miguel Bosé. La letra pertenece a Miguel Bosé, E. Aldrighetti y V. Ierovante. Fue incluida en el álbum “Salamandra“. En 2007 la canción fue re-grabada por Miguel Bosé junto a la cantante mexicana Paulina Rubio, y lanzada como primer sencillo en su disco Papito. El 29 de agosto de 2007, esta nueva versión recibió una nominación al Premio Grammy Latino por Grabación del Año, aunque perdió ante la canción “La llave de mi corazón” de Juan Luis Guerra.

“Me muero” – La quinta estación

“Me muero” es el segundo sencillo de la banda española La Quinta Estación, incluído en su tercer álbum, El mundo se equivoca.

En México, la canción encabezó el chart oficial de sencillos durante once semanas consecutivas, a la larga siendo sucedido por Julieta Venegas con Eres para mí. En los Estados Unidos, la canción alcanzó el número dos en la tabla Airplay Pop Latino y el número diez en la Hot Latin Tracks tabla.

“Volver a comenzar” – Café Tacvba

Este tema es el primer sencillo del sexto trabajo discográfico de la agrupación mexicana Sino. Con duración de aproximadamente 7:41 minutos, se empezó a escuchar en la radio a partir del día lunes 20 de agosto de 2007, composición que tocó por primera vez el grupo en el festival Vive Latino 2007, al igual que forma parte de la banda sonora del videojuego de Playstation 3 Little Big Planet.

“The Sweet Escape” – Gwen Stefani

El tema fue escrito por la cantante Gwen Stefani y el artista senegalés Akon, para el segundo álbum de estudio como solista de Stefani.

Su contenido lírico relata la historia de una pareja que sueña con una vida mejor. Stefani describió a la canción como un placer para los oídos y agregó que le recuerda a la banda de rock que perteneció, No Doubt.

Recibió comentarios positivos por parte de los críticos de música contemporánea. Hubo recibimiento negativo al cantante Akon, ya que muchos consideraron que su presencia era innecesaria. Obtuvo un rendimiento comercial exitoso y ocupó el cuarto puesto de las mejores canciones de 2007. Llegó a los cinco más escuchados de la mayoría de las listas de popularidad y alcanzó el número uno en Nueva Zelanda y el United Wolrd Chart. Fue nominada a la 50° edición de los Premios Grammy, en la categoría de “Mejor colaboración vocal pop”. En el video musical de la canción, Stefani intenta escapar de una prisión de oro.