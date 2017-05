“No entré a La Voz… Kids para ganar”: Eduardo Barba

Eduardo Barba, quien la noche del domingo se convirtió en el ganador de la versión en México de la primera temporada de “La Voz… Kids”, confesó que su objetivo al inscribirse en el programa no era para ganar, pues sólo pretendía disfrutar.

“Cuando entré al concurso mi idea no era obtener el triunfo porque mi mentalidad siempre fue la de ir a disfrutar, prepararme y dar todo lo mejor de mí. Nunca pensé en que debía pasar la audición, después ganar las batallas, llegar a la semifinal y luego la final”, comentó a Notimex.

Sin embargo relató que las cosas se fueron dando de manera inesperada mientras él se entusiasmaba día con día.

Eduardo Barba triunfó ante Leslie, su compañera en el equipo del reggaetonero Maluma. Después se enfrentó a Deylan, del equipo de la española Rosario, y a Mariana, quien sobresalió del grupo de Emmanuel y Mijares.

“Tengo muchas ganas de seguir en esto, me interesa actuar en teatro y telenovelas. Quiero continuar de la mano de Televisa a la espera de nuevos proyectos y de concretar ideas. Estoy contento con los resultados, espero que vengan cosas padres”.

En la final Eduardo Barba cantó a dueto el tema “El perdedor” con su “coach” Maluma y dijo que con él surgió una bella amistad, tan es así que lo invitó a participar en el concierto que este miércoles ofrecerá en Guadalajara, Jalisco.

“Lo veo como un hermano al cual quiero muchísimo. Queremos plantear muchas cosas y sí me encantaría hacer un dueto con él en su próximo disco, pero hay que ver varios detalles. Quiero que Televisa me oriente, me dé proyectos. Agradezco mucho todo el apoyo a la producción de Miguel Ángel Fox”, destacó.

Aunque le gusta mucho el reggaetón, Eduardo considera que los géneros que mejor le van a su voz son la balada pop y un poco de urbano, por lo que en caso de grabar un álbum apostaría por temas bajo ese estilo, aunque cree que cuando cantó a ritmo de mariachi el público también lo aceptó bien.

Como parte del último concierto, el dúo Jesse & Joy lo acompañó mediante el tema “Dueles” y para el momento final presentó “María de todas las Marías”.

“En algún momento pensé que no ganaría porque Leslie siempre fue una rival muy fuerte a vencer, pero así quedó todo y a ella también le agradezco”, dijo.