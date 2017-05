Alex González presenta su Mala Vida

Alex González goza de un año sabático con Maná, luego de una larga gira de dos años que los llevó a varias partes del mundo.

Ahora, el baterista está a punto de iniciar el tour con De la Tierra por Europa, por lo que aprovechó su estancia en Guadalajara para charlar de una nueva aventura que inicia con el lanzamiento de su tequila Mala Vida.

“Gracias a Dios es otro sueño logrado con mucho trabajo y esfuerzo, así como toco mi batería con pasión y energía , ahora hice lo mismo con el tequila Mala Vida. Desde hace muchos años tenía la inquietud de hacer otra cosa distinta a la música. Hice mi proyecto De la Tierra, con grandes músicos pero también tenía ganas de hacer otra cosa fuera de la música… como el alcohol y el rock and roll siempre han ido de la mano, entonces se concretó. Soy de Guadalajara y he tomado tequila toda la vida, además que me encanta, lo tomó desde que tenía 15 años, es algo que ya es parte de mi ser, de la cultura de Jalisco y México”, comentó Alex en entrevista con Publimetro.

El músico comenzó con la idea en 2013 y fue hasta el año pasado que se concretó.

“Lo primero fue buscar el nombre, y de todos los que tenía en mi cuaderno estaba Mala Vida, y cuando me di cuenta que no estaba registrado, pues como decimos: ¡Ya chingamos!, porque se me hace muy mexicano. Quería hacer una botella muy mexicana, pero que fuera muy rock and roll y no cara; también tiene mis iniciales, un par de baquetas, para aportar lo mío y ser parte de esta comunidad que venimos a empujar (…), soy de Guadalajara, Jalisco y hay que apoyar lo local y nacional”.

Alex González está tomando unos días de descanso, antes de comenzar la gira de promoción del nuevo disco De la Tierra.

“Un año sabático para Maná es que no andamos de gira o en el estudio, sino que descansamos y aprovechamos para estar con la familia; por ejemplo Sergio está haciendo un disco instrumental, Juan está de vacaciones y Fher está componiendo y escribiendo poesía. Ya estamos pensando -para el año que viene-, no sabemos si a mediados o a finales, ya empezar a juntarnos, pero es bueno dejar a la gente descansar. Siempre he sido una persona que me gustar crear y claro hacer pocas cosas, pero de calidad. Estoy feliz con De la Tierra, este último disco que hicimos quedó alucinante, ahora viene una promoción dura con Sony Music para finales de este mes, para lanzar el álbum”.

Mala Vida ya está de venta en España, el sur de California, Texas y a partir de este fin de semana en San Luis Potosí, Colima, Manzanillo y Colima

“Es un tequila para disfrutar, ya sea blanco o reposado, que poco a poco va ir llegando a más lugares”, añadieron los socios José Manuel Amutio y Álvaro González, quienes señalaron que el tequila tiene un costo de 397 pesos (Blanco) y 426 (reposado), de venta ya en Vinos América y Súper La Playa de Guadalajara.







Dejar legado

Inquieto por naturaleza, Alex González, busca dejar un legado más allá de la música y en el que esté involucrada su familia.

“Creo que es un momento para gozar, soy una persona que desea que a todo mundo le vaya bien, pero para eso hay que trabajar, nada llega gratis. Una de las virtudes que tengo, es la paciencia para muchas cosas, y a la hora de crear hay que tener paciencia. Tanto mi música como el tequila quiero compartirlo con la gente; no es una competencia, es una pasión para toda la vida, que quiero seguir disfrutando hasta que sea una anciano e igual mis hijas lo van a heredar”.