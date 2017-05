Emiliano Salinas revela detalles del embarazo de Ludwika Paleta

FOTO: ANA HOP En unos días Emiliano y yo cumplimos 4 años de casados. Estamos encantados por eso, pero también porque sí, esta familia crece... y ante las especulaciones preferí confirmarlo yo misma por esta vía. Vamos a ser papás!!! Estamos absolutamente felices. Una noticia así de agradable y feliz no es fácil de mantener en privado por mucho tiempo . Gracias a ustedes que me siguen, me apoyan y me muestran su cariño siempre. Estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Los queremos mucho y agradecemos todas sus muestras de cariño. Emiliano y Ludwika

