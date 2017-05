Cartelera con los estrenos de películas en este fin de semana

Yo, Daniel Blake

Drama. Por primera vez en su vida, víctima de problemas cardiacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve obligado a acudir a la asistencia social. Sin embargo, a pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción.

En la oficina de empleo, Daniel se cruza con Katie, una madre soltera con dos niños. Prisioneros de la maraña de administrativa actual de Gran Bretaña, Daniel y Katie intentarán ayudarse mutuamente.

Ha obtenido varios premios en festivales como Cannes, BAFTA y los Goya.

Tempestad

Documental. Dos mujeres, víctimas de la violencia y la impunidad en México. Miriam, encarcelada injustamente por el delito de tráfico de personas y Adela, trabajadora de un circo ambulante, cuentan su historia a través de un viaje.

Nunca digas su nombre

Terror. Adaptación del relato corto The Bridge to Body Island de Robert Damon Schneck.Cuando tres estudiantes universitarios se mudan a una vieja casa fuera del campus, sin querer liberan a “Bye Bye Man”, un ente sobrenatural que persigue a quien descubre su nombre.

Intentarán mantener su existencia en secreto para alejar al resto de una muerte segura.

Mío o de nadie

Thriller. Katherine Heigl interpreta a Tessa Connover, quien se enfrenta a duras penas al final de su matrimonio cuando su ex marido, David (Geoff Stults), se compromete con Julia Banks (Rosario Dawson) – y no solo lleva a Julia a la casa que habían compartido, sino también junto a su hija, Lilly (Isabella Rice).

Intentando consolidar su nueva función como esposa y madrastra, Julia cree que ha encontrado finalmente al hombre de sus sueños, el hombre que puede ayudarla a superar su turbulento pasado.

Pero los celos de Tessa pronto adquieren tintes patológicos, y no se detiene ante nada para convertir los sueños de Julia en una terrible pesadilla.

A toda velocidad

Comedia. Cinta francesa de 2015. Una familia sube en su nuevo monovolumen por la mañana temprano para evitar los atascos de tráfico de la salida de las vacaciones de verano.

Tom, el padre, ajusta el control electrónico de velocidad en 130 km/hora, en ese momento un nuevo enfado de su suegro lleva a Julia a pedirle que dé la vuelta.

Tom se da cuenta de que él no puede controlar su vehículo. La electrónica no responde, la velocidad se ha bloqueado a 130 km/h. Todas las maniobras para frenar el coche no surten ningún efecto.

Lo que de verdad importa

Comedia. Alec es un ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en orden su vida.

Cuando su tienda de reparación de aparatos electrónicos, “El curandero”, está a punto de quebrar, un familiar que nunca supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas a cambio de que se traslade un año a Canadá, el lugar de origen de sus antepasados.

Allí descubrirá que a su alrededor comienzan a suceder las cosas más incomprensibles. Enfrentarse a sí mismo, a su pasado, a su vida y, sobre todo, al don que nunca supo que tenía, inspirará a las personas que le rodean a creer en algo más allá de lo que se puede explicar.

Sopladora de hojas (sólo en Ciudad de México)

Comedia. Lucas, Emilio y Rubén son tres adolescentes unidos por la amistad. Hoy están juntos en una misión muy especial: encontrar unas llaves perdidas en un montón de hojas secas.

Parece una tarea sencilla, pero se convertirá en toda una odisea, cuando la situación los confronte con sus propios miedos: dejar ir el pasado, confesar verdades dolorosas, atreverse a tomar riesgos… crecer.

Esta tarde podría cambiar el rumbo de sus vidas.

Almacenados (sólo en Ciudad de México)

Drama. Un encargado a punto de jubilarse y el joven destinado a sustituirlo comparten cinco jornadas en un mismo lugar: un enorme almacén vacío donde aparentemente nunca ocurre nada.