Chumel Torres: Hago temas que no son sexys

El show irreverente de opinión y noticias Chumel con Chumel Torres está cargado de comedia, pero el conductor quiere expander más sus dominios y ya tiene en la mira el resto de América Latina, donde también suceden acontecimientos que están dando de qué hablar en todo el mundo.

“Para HBO usamos un equipo de tres periodistas y seis escritores. Escribes toda la semana, estás investigando, estas viendo de qué temas vamos a hablar; si es un jale, como lo que hay detrás es mucho más de lo que hay enfrente. El programa se hace en una hora, pero escribirlo y todo, eso es lo difícil”, explicó en entrevista con Publimetro.

Una de las características del programa, es combinar la comedia y el humor, lo que le ha permitido tener un sello propio.

“Siento que son dos cosas, nos une mucho la tragedia, a todos nos están pasando las mismas cosas no solo como país, ya los problemas que hay en Guatemala no son tan distantes de los que tenemos nosotros en México, la gente en el Perú, Panamá, Argentina, Chile y Ecuador… eso es, por un lado”.

“Por el otro, el talón de Aquiles del ser humano es la comedia, nadie tiene un amigo que no le caiga bien o que no compartan el sentido del humor en algún aspecto, entonces se me hace que no están tan distantes, siento que la ironía y el humor negro siempre puede llevarse de la mano con algo que todos sabemos que es: la gente que está en el poder no debería de ser tan corrupta, la gente que está oprimida no debería de estarlo, porque se supone que hay una ley que los defiende y tratar de ver el cinismo y las inconsistencias en el medio, eso es justamente lo que a nosotros nos interesa mucho. Entonces, cuando lo disfrazas de comedia y lo expones desde la capa de la ironía, siento que pega mucho más profundo porque es un idioma que todos conocemos”.

Chumel Torres confesó que tiene una línea muy clara en el programa, y que nunca ha recibido una amenaza.

“¡Sí! Es muy clara la línea. Por ejemplo: en el equipo se sabe que no me gusta hablar nada del crimen organizado, ¿por qué? ¡porque es crimen organizado! Simplemente si quieres enterarte de esa situación, de los cánceres sociales que son, prefiero que te enteres por otro lado, porque este programa es de comedia y después de comedia. No es un noticiero y nunca queremos que sea”.

“Nunca, Nunca, Nunca… Ni un estate quieto, ni un bájale, ni nada hasta ahorita pero …. espero que siga así (risas). Siento que es un poco por qué todo está verificado, no estamos diciendo ninguna mentira, no estamos asumiendo ni suponiendo nada entonces, en ese sentido, creo que si tienes algo que reclamar, primero checamos fuentes y vas a ver que estamos diciendo la verdad. Es el escudo con el que nos defendemos, usamos el mismo periodismo para defendernos”.

Con una segunda temporada recién iniciada, busca explorar otros países.

“Mira… es raro, porque de repente nos fijamos mucho en Estados Unidos y nos fijábamos en la banda que nos escuchaba allá y descuidamos un poquito a Latinoamérica, pero ahorita el ejemplo viene justo hacia el lado contrario, o sea el rollo es, el fijarnos un poquito más en Latinoamérica, Argentina, Chile, Ecuador, nos ha permitido abrir público allá bastante rápido y bastante padre”.

Añadió que no trata temas de moda, sino de lo que está más allá de la noticia del día.

“Lo especial es que tratamos de hacer temas que no están ahorita en boga, eso me gusta mucho. Son temas que no son sexys, que no están ocupando las primeras planas, que no son de coyuntura, pero, que son importantes como: la adopción, el costo de la homofobia, la demostración de si los latinos estamos tan unidos como decimos, cuánto costaría de verdad hacer el muro de Trump y quién se lo quiere aventar”.

“Ese tipo de cosas que ahorita no están en ningún periódico generando noticias, pero de repente las lees y las lees y te indignan, y dices ¿por qué nadie está hablando de esto? Eso es justo lo que queremos hacer; y si alguna persona no piensa igual que tú y le gusta el humor inteligente y sin caer en la estupidez o en lo vulgar, que de repente puede ser la comedia enlatada, esa es la razón por lo que estaría padre que nos vieran”.

Lo que veremos

Chumel Torres externó que el objetivo de los programas que vienen es señalar lo que hacen mal en la cuestión política.

“Yo quisiera tratar de empatar las situaciones en los que tenemos puntos en común, es decir, por ejemplo: vamos a empezar con Duarte, regresando de la pausa, y luego, luego Venezuela, ¿por qué? Porque prendes la tele y hay cincuenta mil “panas” marchando y ni modo que no lo digas. Y luego si lo dices, te cierran el canal en Venezuela porque este señor ha cerrado televisoras, radiodifusoras, ha cerrado periódico nada más porque hablan de eso”.

“Sabes qué guey, la parte padre es que nosotros recibimos las noticias acá y somos un punto de repetición y así como pasa en Venezuela, desgraciadamente pasa en otro lugar. Es señalar a alguien que lo hizo mal, pero también es darle la mano al que lo hizo bien. Por ahí va, me gustaría mucho más que fuera hacia Latinoamérica, se me hace lo más valioso que podemos hacer ahorita”.

¿Cuándo?

Los viernes a las 23:00 horas se transmite el programa por HBO.

