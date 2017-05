​Netflix reúne a actores de sus series originales para cantar “ A mi manera”

Con miles de subscritors, Netflix realiza un buen trabajo en redes sociales y esta no fue la excepción pues la plataforma de streaming publicó un nuevo video junto al texto “no hay mejor forma de aprender cómo ver tus series que con una canción”.

En la filmación aparecen muchos famosos actores de series originales de Netflix que cantan el tema, pero con la letra adaptada para dejar un claro mensaje: cada uno elige su propio modo de ver series y películas.

Entre los actores que participaron de la filmación se destacan Dylan Minnette (Clay Jensen) y Christian Navarro (Tony Padilla) de 13 Reasons Why. También están Aislinn Derbez (protagonizará una serie aún sin nombre por Netflix), Joaquín Ferreira (de Club de Cuervos), Arap Bethke y protagonistas de Orange is the New Black y Las Chicas del Cable.