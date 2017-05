Fernanda del Castillo responde a críticas sobre su rostro en revista

Luego de que la actriz Fernanda del Castillo fue duramente criticada por sus seguidores en redes sociales debido al exceso de photoshop en la portada de una revista, la actriz respondió a través de un video en Instagram.

La protagonista de la exitosa serie “El señor de los cielos” publicó un video del backstage de la sesión de fotos.

“Amo mi portada de @vanidadesmx ! Aquí el backstage (video que no tiene photoshop) para todos los incrédulos q opinaron que no me parecía en la portada por que yo no me veo tan bien 🤣 ese día traía el guapo subido supongo 😝aunque en realidad se q es la magia del maquillaje de mi adorado @chentechapitas y el pelo platino de @erickmrn 😬.Sea como sea Cómprenla jaja ! Por q está increíble de verdad!”, escribió.

Y es que algunos de sus fans señalaron que su imagen estaba muy retocada, incluso, dudaron si en verdad es ella la que aparece en la foto.

“No pareces ella”, “Qué te hicieron?, demasiado Photoshop”, “Que rara te ves”, “Eres muy guapa! Pero si es el maquillaje no te favoreció y si es photoshop reclama NO lo necesitas”, “No era necesario tanto arreglo”, “Eres hermosa tal y como eres al natural, no sé por qué te retocaron tanto”, le escribieron.