Captan a Jennifer Lawrence alcoholizada y bailando en un bar de strippers

Jennifer Lawrence fue vista en un club de strippers de Beverly Hills, durante su estancia en el lugar, la actriz fue captada con algunas copas de más y bailando de manera exótica.

En el clip que fue publicado por Radar Online, vemos a Lawrence bailando sensualmente con un hombre. La actriz también intenta realizar una coreografía alrededor de un tubo, pero sin mucho éxito, pues al parecer estaba alcoholizada por lo que no podía controlar sus movimientos.

Además, un testigo dijo que Lawrence “parecía borracha” y agregó que en un momento de la noche perdió su blusa y bailó “sólo con su sostén”.

Aquí el polémico momento,

Ante estas imágenes, Jennifer Lawrence no se quedó callada y mandó un mensaje a través de Facebook.

“A nadie le gusta que se le recuerde por Internet que trataron de bailar en un tubo de stripper. Fue uno de los cumpleaños de mis mejores amigos y dejé mi paranoia por un segundo para divertirme; no voy a disculparme, me divertí mucho esa noche. PD: Eso no es un sostén es un top Alexander Wang y yo no voy a mentir, creo que mi baile estuvo bastante bien”