Revelan primera imagen de Mera para película de Aquaman

James Wan, director de la esperada cinta de DC Cómics que gira en torno al rey de la Atlántida, Aquaman, compartió una fotografía de la actriz Amber Heard caracterizada como Mera en el set de filmación.

La fotografía fue tomada por el fotógrafo Jasin Boland y publicada en Twitter por el cineasta acompañada de el comentario: “Lady Mera ha llegado del océano. Primer día con la exquisita Amber Heard”.

Lady MERA swept in from the sea. First day with the exquisite Amber Heard. (Shot by the talented @jasinboland ) pic.twitter.com/FWQANu0S12

— James Wan (@creepypuppet) May 18, 2017