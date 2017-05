Así es como luce actualmente Steve de Las Pistas de Blue

¿Recuerdan a Steve de Las Pistas de Blue?

Esta serie de Nickelodeon duró más de 10 años y se transmitió del 8 de septiembre de 1996 hasta el 29 de marzo de 2007. Nos contaba las aventuras de Steve junto a su perrita llamada Blue, quienes buscaban pistas para resolver distintos misterios.

El primero en acompañar al cachorro azul fue Steve Burns, quien en 1995 , cuando tenia 22 años, decidió audicionar para Las pistas de Blue, pensando que era un papel de voz en off. Se presentó con el pelo largo y un piercing, “Parecía una rata skater”, reveló.

En un principio , los ejecutivos de Nickelodeon no aceptaron a Burns para su nuevo show, pero en audiciones posteriores los creadores de la serie le pidieron que se vistiera de manera más conservadora. De hecho, el productor ejecutivo y co-creador Traci Paige Johnson señaló que de las 100 personas que audicionaron, Burns era “el más real”.

Mientras que el Dr. Alice Wilder, director de Investigación y Desarrollo de Nickelodeon señaló: “Simplemente había algo acerca de este chico, que acababa de salir de Pensilvania, quien sabía hacia dónde mirar en la cámara para hablar realmente a los niños. Él era el correcto”.

El adiós

Burns dejó el programa infantil en 2002, tras su salida, rumores aseguraban que el actor había muerto, incluso su madre le llamó llorando para comprobar la noticia, según contó Steve a Business Insider.

Sin embargo, Burns sólo padecía alopecia, en una ocasión reveló que dejó la exitosa emisión después de seis años, debido a la pérdida de cabello que sufrió.

El reemplazó de Steve fue Joe, personaje interpretado por Donovan Patton, quien estuvo en las Pistas de Blue hasta marzo de 2007. Mientras que el actor optó por retomar la carrera musical que había dejado inconclusa en su época estudiantil y en 2003 colaboró con la banda The Flaming Lips para cantar la canción The Unicorn and Princess Rainbow.

Además en los últimos 20 años ha realizado voces en off para programas de televisión.

Y así es como luce ahora que tiene 43 años,





