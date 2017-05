Ximena Navarrete se muestra sin maquillaje durante su luna de miel

❤️🙏🏼 en nuestra visita al Vaticano recibiendo la bendición de Su Santidad El Papa Francisco a nuestro matrimonio y familias @jcvalladares … increíble día ! Gracias @borisslp por todo.

A post shared by Ximena Navarrete (@ximenanr) on May 12, 2017 at 1:56am PDT