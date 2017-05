Aparecen las primeras reacciones de la película de Wonder Woman

A tan solo unas semanas de que Wonder Woman llegue a las salas de cine en Estados Unidos, la prensa especializada ya está dando sus primeras reacciones sobre la película.

Y es que varios miembros de la prensa, ya han tenido la oportunidad de ver la cinta de DC. y aunque las reseñas no saldrán hasta a finales de mes, el embargo para las reacciones en redes sociales ya se levantó, y esto es lo que los críticos han dicho al salir del cine.

Silas Lesnick, de ComingSoon.net, escribió en Twitter: “Wonder Woman es la mejor película de DC desde The Dark Knight. Estoy esperando para volverla a ver”.

Kate Erbland, de IndieWire, dijo: “Fácilmente mi película favorita del UEDC. Tiene el humor y corazón que la franquicia desesperadamente necesitaba. Gadot y Pine son encantadores”.

Mike Ryan, de Uproxx, tuiteó: “Me encanta Wonder Woman. Me recuerda al Superman de Christopher Reeve: el verdadero superhéroe recto, sin angustias ni cinismo, que el mundo necesitaba ahora mismo”.

Del mismo modo, Umberto Gonzalez, de TheWrap, tuvo cosas positivas que decir sobre la película: “Wonder Woman es sin duda, la mejor película del UEDC a la fecha. ¡Me encantó!. ¡Bravo!”.

Steven Weintraub, de Collider, llamó a Wonder Woman “una explosión” y aseguró que “Gal Gadot es fantástica” y añadió que “su química con Chris Pine es magnética. Absolutamente recomendada”.

Gal Gadot como Wonder Woman

La modelo y actriz israelí, de 31 años, coqueteó con el público con una pequeña muestra de su Diana Prince/Mujer Maravilla en “Batman v Superman: Dawn of Justice”, pero el 2 de junio sus admiradores podrán explorar los orígenes de esta guerrera amazónica en “Wonder Woman”.

La película lleva a Diana de su isla de Themyscira a la agonía de la Primera Guerra Mundial junto a un soldado estadounidense llamado Steve Trevor (Chris Pine).

Diana, dice Gadot, es una guerrera poderosa con una gran inteligencia emocional, aunque no entiende bien las normas sociales y de género en el Londres de la Primera Guerra Mundial. La actriz dice que su personaje tiene una “hermosa ingenuidad”.

“Ella ve el mundo de una forma tan sana”, dice Gadot. “Diana Prince básicamente cree en todo lo que yo creo: el amor, la paz, la justicia, la verdad. Si cada uno de nosotros tuviera un poquito de Mujer Maravilla por dentro, el mundo sería un lugar mejor”.

Con información de IGN Latinoamérica y AP

