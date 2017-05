La televisión está dejando atrás las historias rosas: Juan Soler

Luego de más de tres años de no realizar un melodrama y seis de haber renunciado a Televisa, Juan Soler regresa a la televisión mexicana con un personaje totalmente distinto a ese galán seductor, con sonrisa encantadora, que durante 20 años interpretó en las telenovelas de la televisora de San Ángel.

El actor argentino, que recién cumplió 51 años, declaró en una entrevista a Publimetro que la apertura y los cambios en los contenidos y las formas de hacer televisión en México, responden a errores que en su momento cometieron las televisoras.

“Me encanta la idea de hacer historias nuevas, de cambiar roles y ver en televisión contenidos con muchos matices, mucho más humanos y diferentes a lo que hace poco se hacía. La televisión mexicana estaba muy atrasada respecto a lo que se hace en otros países donde se habla español, su contenido estaba por los suelos. Ahora estamos dejando atrás las historias rosas”.

Aunque reconoció que aún ama el género: “Siempre me ha gustado hacer melodramas, los amo profundamente y aún hay mucha gente a la que le sigue gustando. A la que le gusta ver a su protagonista sufrir; pero se quedó en el tiempo. No hubo quien supiera explotarlo como algo moderno, actual. Por eso tiene que cambiar”.

Con esta nueva estructura y el libre movimiento de actores, Soler vuelve con la siguiente versión de “Nada Personal”, telenovela que en 2006 protagonizó Ana Colchero, José Ángel Llamas, Demian Bichir, Rogelio Guerra y Anna Ciocchetti, en Televisión Azteca.

“Disfruté de la comodidad de una exclusividad por más de 20 años, eso me dio estabilidad económica, pero ahora no volvería. Hoy puedo elegir el proyecto en el que quiero participar, tengo la libertad de seguir desarrollándome como actor y llegar a donde siempre he querido llegar: a tener una carrera sólida y coherente con mi edad y experiencia”, finalizó el actor.

De qué va

Debido a una casualidad, “Mariana Aragón”, interpretada por la actriz colombiana Margarita Muñoz, es testigo del asesinato de dos jóvenes periodistas. Esto la mete en el centro de una conspiración que jamás imaginó. Una organización criminal la convierte en culpable y en adicta. Para Mariana, luchar por su vida implica enfrentarse a la organización criminal más poderosa: la que funciona desde la legalidad, dentro del Estado.

Juan Soler interpreta a “Raúl Rey”, procurador especial de la lucha antidrogas y contra el lavado de dinero. Atractivo, carismático y seductor, “El Rey”, como lo conocen en su medio, es un monarca acostumbrado a ejercer su poder absoluto, sin embargo, tendrá que enfrentarse a una época en la que ya no es tan fácil esconder sus secretos, como lo era antaño.

#RaulRey A post shared by Juan Soler (@juansolervalls) on Apr 28, 2017 at 6:50pm PDT

En la nueva versión también participan Valentino Lanús, Kika Édgar, Matías Novoa, Mónica Dionne, Héctor Kotsifakis, entre otros. El tema principal será interpretado por Ximena Sariñana y Jesús Navarro de Reik, quienes unieron sus voces para la canción “Nada personal”. Hace 21 años fue interpretado por Armando Manzanero y Lisset.

“Nada Personal”, estreno lunes 22 de mayo, 21:30 horas, por Azteca Trece.