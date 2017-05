Los Amigos Invisibles disfrutan su largo noviazgo con México

Los Amigos Invisibles iniciaron su gira en 1998 y desde entonces no paran.

Paradise es el álbum más reciente de la banda integrada por músicos venezolanos y un baterista mexicano, en el que participan Oscar de León, Los Auténticos Decadentes y Kinky, entre otros

“Vamos a estar llevando el Paradise por primera vez a México, el show está muy bonito, le pusimos muchas ganas y estamos tratando que la gente que vaya a ver a los Amigos, de ahora en adelante tengan una experiencia sobresaliente, no es un show normal y es visualmente atractivo”, comentó José Rafael Torres, bajista de la agrupación.

Los Amigos Invisibles están en plena gira que los llevará en México: en la Ciudad de México, Guadalajara; Estados Unidos: Dallas, Houston; y Guatemala.

“Siempre contentos de regresar a México. En Guadalajara estuvimos el año pasado en el Festival Coordenada y nos fue súper bien, ahí grabamos el video del primer single de Paradise. México nos ha abierto las puertas y estamos agradecidos de ese calor que recibimos cada que estamos arriba de un escenario”.

El músico reveló que con México han tenido un noviazgo largo: “Yo creo que estaríamos ya comprometiéndonos, después de un noviazgo bastante largo (risas)”.

La banda se formó en 1991 y ya van para 26 años de historia, y señalan que aún queda mucho de Amigos Invisibles.

“Desafortunadamente el tiempo no pasa en vano, y uno comete muchos errores y va aprendiendo, trata de no repetirlos y sin querer queriendo, uno va madurando. La banda se formó en 1991 y va para 26 años, en ese tiempo una banda tiene muchas cosas buenas y otras malas”.

“Aquí seguimos, siempre tratando de hacer la mejor música posible, de seguir nuestra inspiración y siempre rogando al universo, que a la gente le siga gustando lo que hacemos”.

La agrupación tomó a la música como una fuente de poder, y de alguna manera les permite tocar lazos sensibles en torno a temas como Venezuela, derechos humanos e injusticias.

En Estados Unidos gran parte de los fondos reunidos ayudarán a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela.

“La música es capaz de ayudarte y salvarte como individuo, tiene una conexión muy fuerte con los momentos, y una canción puede inspirar a bailar y hasta salvar, aunque no así a ala sociedad (risas)”.

“En el tema de Venezuela, el país está quebrado. En el terreno artístico ya no es posible hacer conciertos. Ademas de que no hay recursos, la gente ya no quiere ir, ni puede pagar un evento además de que la noche es muy peligrosa”, concluyó.

Japón, en la mira

El bajista de la banda señaló que uno de sus objetivos es visitar Japón, por lo que preparan una colaboración con Tokyo Ska Paradise.

“La banda desde que se formó ha tenido un objetivo y es tratar de llevar la fiesta y nuestra música a más gente, y seguimos en eso. Nos encantaría -finalmente- llegar a Japón, donde hemos tenido intentos pero no se ha podido. Pronto habrá una colaboración con Tokyo Ska Paradise, queremos hacer un tema juntos y en eso trabajaremos en los próximos meses”.

En sus palabras

“Les prometemos un momento de baile y aunque crean que no van a cantar, lo harán y hasta ligar (risas)”. José Rafael Torres, bajista.

Presentaciones

Guadalajara. 1 de junio, C3 Stage.

Tabasco. 2 de junio, Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco.

Ciudad de México. 3 de junio, Pepsi Center WTC

