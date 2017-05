Conoce a los ganadores de los Billboard Music Awards 2017

Esta noche la T Mobile Arena de Las Vegas recibió una lluvia de estrellas gracias a los Billboard Music Awards 2017 que premian a los cantantes más populares de la cartelera musical.

La noche fue protagonizada por The Chainsmokers y Drake quienes recibieron 22 nominaciones cada uno. Este último arrasando con el mayor número de premios en una ceremonia de este tipo, en las ternas de Mejor Artista, Mejor Álbum/ Artista Billboard 200 y Mejor Artista Masculino.

The Chainsmokers, nombrado mejor artista dance/electrónico, ganó mejor colaboración y Artista Hot 100 por “Closer”, que pasó 12 semanas en el No. 1 el año pasado, y la ganadora del Grammy “Don’t Let Me Down”, que alcanzó el No. 3.

La otra artista ganadora que no puso asistir a la premiación debido a su embarazo fue Beyonce quien se llevó el premio a Mejor Artista Femenina, Mejor Artista de Gira y Mejor Álbum de R&B por “Lemonade”, el proyecto visual laureado con un Premio Peabody el sábado en Nueva York.

Cher sorprendió a los asistentes al presentarse después de 15 años de ausencia de los escenarios de alguna premiación, entonó sus éxitos “Believe” y “If i Could Turn Back time”, la cantante de 71 años fue galardonada con el premio ICON a la mejor carrera Billboard en seis décadas.

Otra de las sorpresas gratas de la noche fue la presentación de Celine Dion, la cual conmemoró 20 años de Titanic con el emotivo tema “My Heart Will go On”

Imagine Dragons, que actúo en vivo durante el show y rindió homenaje al fallecido Chris Cornell antes de subir al escenario. Cornell murió el jueves tras ofrecer un concierto con Soundgarden en Detroit.

Sam Hunt, Florida Georgia Line, John Legend, Halsey, Bruno Mars, Miley Cyrus, la exintegrante de Fifth Harmony Camila Cabello y Julia Michaels también amenizaron la velada, cuyos anfitriones fueron Ludacris y Vanessa Hudgens.

Aquí los ganadores del Billboard:

Mejor Artista:

Drake

Let's all give a round of 👏 for your #BBMAs Top Artist, @Drake! He now holds the record for most wins in a year! pic.twitter.com/HtZbBYmOTR — BillboardMusicAwards (@BBMAs) May 22, 2017

Mejor Logro en la cartelera Billboard:

Twenty One Pilots

Mejor Artista Country:

Blake Shelton

Mejor Artista Social:

BTS

Mejor Artista Billboard Hot 100:

The Chainsmokers

Mejor Álbum Billboard 200:

More Life de Drake

Mejor Canción Country:

Florida Georgia Line, “H.O.L.Y.”

Mejor Artista Masculino:

Drake

Mejor Artista Femenino:

Beyonce

Mejor Colaboración:

The Chainsmokers Featuring Halsey, “Closer”

Mejor Grupo/ Dúo:

The Chainsmokers

Mejor Tour R&B:

Beyonce

Mejor artista de Rap:

Drake

Mejor

Mejor Tour Rap:

Drake

Mejor Tour Country:

Kenny Chesney

Mejor artista Rock:

Twenty One Pilots

Mejor Tour Rock:

Coldplay

Mejor Artista Latino:

Juan Gabriel

Mejor Artista Dance/Electrónico:

The Chainsmokers

Mejor Artista Cristiano:

Lauren Daigle

Mejor Artista Gospel:

Kirk Franklin

Mejor Soundtrack/Cast :

Hamilton: An American Musical

Mejor Álbum R&B:

Beyonce, Lemonade

Mejor Álbum Rap:

Drake, Views

Mejor Álbum Country:

Chris Stapleton, Traveller

Mejor Álbum Rock:

Metallica, Hardwired…To Self Destruct

Mejor Álbum Latino:

Juan Gabriel, Los Duo 2

Mejor Álbum Dance/Electronico:

Lindsey Stirling, Brave Enough

Mejor Álbum Cristiano:

Lauren Daigle, How Can It Be

Mejor Álbum Gospel:

Tamela Mann, One Way

Canción Más Vendida:

Justin Timberlake, “Can’t Stop The Feeling!”

Canción más sonada en radio:

Justin Timberlake, “Can’t Stop The Feeling!”

Mejor Canción (Audio) en streaming:

Drake Featuring WizKid & Kyla, “One Dance”

Mejor Canción (Video) en streaming:

Desiigner, “Panda”

Mejor Canción R&B:

Drake Featuring WizKid & Kyla, “One Dance”

Mejor Colaboración R&B:

Drake Featuring WizKid & Kyla, “One Dance”

Mejor Canción Rap:

Desiigner, “Panda”

Mejor Colaboración Rap:

Rae Sremmurd Featuring Gucci Mane, “Black Beatles”

Mejor Colaboración Country:

Kenny Chesney Featuring Pink, “Setting The World On Fire”

Mejor Canción Rock:

Twenty One Pilots, “Heathens”

Mejor Canción Latina:

Nicky Jam, “Hasta El Amanecer”

Mejor canción Dance/Electrónica:

The Chainsmokers Featuring Halsey, “Closer”

Mejor Canción Gospel:

Travis Greene, “Made A Way”

Con información de AP