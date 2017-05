Harry Styles ofrecerá íntimo concierto en México

Harry Styles presentará su primera producción como solista este 23 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional, será un show con causa y muy exclusivo. Los boletos tuvieron un costo de 500 pesos y se vendió uno por persona, los cuales se agotaron en menos de 24 horas.

Cabe resaltar que todo lo recaudado será donado a una fundación, la cual se anunciará esta misma noche.

Los boletos para la presentación de @Harry_Styles se agotaron. Nos vemos el 23 de mayo. pic.twitter.com/o0uudAb5fn — Lunario (@LunarioMx) May 20, 2017

El cantante británico se encuentra promocionando su primer material en solitario, del cual se desprenden temas como Sign of the Times y Sweet Creature. Además de su producción discográfica, en el íntimo show, Styles también presentará “Harry Styles: Behind The Album”, un documental que contendrá entrevistas con el cantante, así como un detrás de cámaras de toda la grabación. Escenas grabadas en Jamaica, Los Ángeles y Londres en las que Harry Styles explora su nueva etapa como solista.

Además, se incluirán algunas sesiones que Styles y su banda grabaron en Abbey Road, un estudio de grabación propiedad de la compañía EMI en Londres, Inglaterra.

La invitación

También habrá algunos invitados especiales, los cuales recibieron una invitación la cual es intransferible y en la que se les pide diversos requisitos como llevar una identificación oficial. Asimismo, en esta publicidad se hace referencia en que será un “evento histórico”.

Reventa en Internet

A pesar de que con la venta individual de boletos intentaron evitar la reventa, en Twitter se puede encontrar algunas publicaciones ofreciendo los tickets, antes estas ofertas las fans han ofrecido desde tres mil hasta seis mil pesos, por los boletos que costaron 500.