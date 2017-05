Stephanie Salas descarta salir en bioserie de Luis Miguel

Stephanie Salas tocó con sutileza el tema Luis Miguel, quien prepara la serie de su vida y donde la actriz ha sido parte fundamental, debido a que es la mamá de su hija Michelle Salas.

Sin embargo, a la cantante de “Ave María” no le causa problema lo que pueda contarse en esta historia que el mismo “Sol” está supervisando.

“Conozco a la productora (Carla Vargas) que lo está haciendo, hasta ahorita no me han hecho ningún comentario que yo voy en la historia, si eso sucede ya me arreglaré con quien tenga qué ser y nada más hasta ahí”, señaló la cantante a JDS.