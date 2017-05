Mientras todos corren como locos en Litchfield, Flaca y Maritza coinciden con la villana más icónica de la historia: Soraya Montenegro, interpretada por Itatí Cantoral, quien les enseña que para ser bien malvada hay que aprender de la mejor.

Todo esto sucedió durante el último video promocional de la esperada temporada 5 de “Orange is the New Black” que se estrena este 9 de junio, solo en Netflix.