Habla Ariana Grande tras atentado en Manchester

Ariana Grande se siente “rota”, la cantante se expresó a través de su cuenta de Twitter sobre lo ocurrido al término de su concierto en el Manchester Arena, donde una explosión terminó con la vida de al menos 22 personas y dejó decenas de heridos. Un ataque terrorista contra su público adolescente.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017