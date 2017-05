Muere Roger Moore víctima del cáncer a los 89 años

El actor británico Roger Moore, protagonista de siete películas del agente 007 falleció a los 89 años víctima del cáncer, según informó su familia.

La lamentable noticia fue dada a conocer en Twitter, donde se publicó un comunicado en la cuenta oficias de Moore.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017