Edith Márquez provoca al amor y desamor

Edith Márquez no deja de trabajar, y eso la mantiene activa en la música. Con el proyecto un Par de Reinas junto a Ana Bárbara, la cantante ha compartido vivencias y muchas cosas de “mujeres”.

“Estamos emocionadas, porque creo que el público tiene que presenciar un concierto lleno de amor y pasión arriba del escenario. Es un placer compartir canciones con Ana Bárbara, que para mí, es una de las artistas más completas que hay en México, y creo que estamos haciendo una excelente mancuerna, porque somos -realmente- dinamita pura”.

“Hay canciones que el público ha escogido como sus éxitos, los ha guardado en su corazón, y nosotras felices de cantar a todos y en todas las plazas”, señaló Edith Márquez en entrevista con Publimetro.

La cantante mexicana confesó que en esta gira han compartido sus emociones más secretas que han vivido como mujeres, y eso se nota en el escenario.

“Es parte de nuestra conexión con el público, que en la mayoría son mujeres, son las que han vivido las decepciones, desamores o el amor, pero somos mujeres que hemos salido adelante y que nos hemos levantado; eso es parte de esta gran conexión que hemos tenidos las dos. Cada una -obviamente- continua su propia carrera, pero nos identificamos con todas las mujeres”.

Edith señaló que ha aprendido mucho de Ana Bárbara porque tienen cosas en común, como ser madres de familia.

“Hay mucho aprendizaje, Ana es una maravillosa, nos hemos reído y es muy divertida; la verdad ésto está increíble, no solamente poder compartir el escenario, sino también nuestras vivencias personales que nos hacen ser lo que hoy somos”.

“Es una mujer muy hermosa por dentro y fuera, así como yo se cuida mucho, está al tanto de sus hijos como yo, ella tiene dos más chicos que los míos, pero esta increíble la mancuerna”.

Por lo pronto, Edith Márquez ya planea lo que será su nuevo disco y quizá se concrete la grabación de un DVD de la gira Par de Reinas. También habló sobre la falta de apoyo de la industria musical para el género de regional mexicano.

“Realmente no es ausencia de artistas que cantemos música mexicana, sino que a veces los Grammy Latino bajan la terna del regional mexicano y ya no existen… es de locos. Se me hace completamente ilógico y ridículo, pero hay artistas como Aída Cuevas, Pedro Fernández, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, los más grandes que han puesto el nombre de México muy alto. No es falta de artista, es mas bien falta de apoyo en la industria musical”.

De gira

Ciudad de México. 3 de junio, Arena Ciudad de México.

Monterrey. 8 de junio, Domo Care.

Guadalajara. 9 de junio, Auditorio Telmex.

Solidaridad con Manchester

“Es terrible, es muy triste lo que está pasando en el mundo entero, en el mundo en general. Hay una falta de valores y muchas cosas, que desgraciadamente están pasando. El terrorismo es de verdad aterrante, sólo queda pedirle a Dios que ojalá ésto deje de pasar. Condeno esos hechos y sobre todo en un evento en el que no tenían que pasar ese tipo de cosas”.