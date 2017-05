Fernanda Castillo no sustituirá a Itatí Cantoral en serie de Silvia Pinal: Carla Estrada

La productora de televisión Carla Estrada rechazó las versiones en torno a que Fernanda Castillo vaya a sustituir a Itatí Cantoral en las grabaciones de la serie biográfica sobre Silvia Pinal.

“Agradezco que estén tan pendientes de la serie, pero me da tristeza que hay quienes tengan la capacidad de inventar tantas cosas sin un fundamento”, expresó Estrada en entrevista con Notimex.

Señaló que Itatí Cantoral fue calificada por los expertos que hacen el análisis de contenido en Televisa.

“Está contratada por la empresa porque los ejecutivos acordaron que ella sea la protagonista y nadie más. Eso sí, siempre y cuando Itatí tenga el tiempo y la disposición para esa fecha”.

Carla Estrada también descartó los rumores con respecto a una mala relación con Televisa tras darse a conocer que las grabaciones de la bioserie se llevarían a cabo a partir de noviembre y no antes como se tenía previsto.

“Han dicho que me quitaron el gafete, que a mi oficina ya no se puede entrar o que yo me enojé, pero nada de eso es cierto. Debe haber gente mal intencionada que por interés propio inventa una sarta de cosas.

“Lo único que puedo decir es que estoy agradecida con Televisa por todas las oportunidades que me ha dado porque gracias a la empresa yo me he realizado como productora de televisión y he crecido. Ellos me han dado empleo y yo les he dado mi trabajo con mucha pasión”.

Detrás de cámara A post shared by Carla Estrada (@carlaestradawest) on Apr 6, 2017 at 6:09pm PDT

La productora de exitosos melodramas como “Quinceañera”, “Amor real” y el “Privilegio de amar”, entre otros, reiteró que si bien le afectó que los ejecutivos optaran por posponer las grabaciones del proyecto, ella entiende, respeta y acata las decisiones sin reclamar.

“Aunque me duela, tengo que entender porque eso no quiere decir que la empresa esté enojada conmigo, ni los ejecutivos o que yo esté molesta con ellos.

“Tampoco significa que mi contrato de exclusividad haya vencido porque yo estaré en Televisa mientras ellos quieran. En el momento que ya no les funcione, me iré, pero hoy mi contrato de exclusividad está vigente”, sostuvo.

El domingo pasado, Rosy Ocampo, vicepresidenta Corporativa de Contenidos de Televisa, confirmó que la bioserie de Silvia Pinal iniciará grabaciones en noviembre al resaltar que es un proyecto en el que se cree.

Al respecto, Carla Estrada dijo: “Qué bueno que lo confirman porque finalmente la única que lo había dicho fui yo, pero nadie más de Televisa y me parece padre, todo sigue en pie”.