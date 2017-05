Mama June desfila por primera vez en una alfombra roja tras perder 135 kilos

A principios de abril, la mamá de Honey Boo Boo, Mama June, reveló su nueva figura después de bajar más de 135 kilos.

Después de un año de ejercicios y varias cirugías estéticas, la estrella de televisión se encuentra en su mejor momento.

Ahora, June Shannon asistió a su primera alfombra roja desde su transformación, junto a su hija Alana. Ambas posaron para las cámaras durante el estreno de “Growing Up Hip Hop Atlanta”.

Mama June utilizó un glamuroso vestido rojo que marcaba su nuevo cuerpo talla cuatro.

La rubia lucía totalmente confiada en su nuevo look después de haberse sometido a una operación gástrica y eliminación del exceso de piel.

Mientras que Honey Boo Boo, de 11 años de edad, llevaba puesto un adorable vestido azul.

Mama June posa al estilo de “Baywatch”

La estrella de televisión ahora pesa 55 kilos y lo celebró posando en un traje de baño rojo para mostrar su nuevo cuerpo.

En una sesión de fotos que realizó en julio del 2015, Mama June también eligió el tema de los salvavidas. Sin embargo, actualmente luce muy diferente en comparación a esas imágenes.

June Shannon se puso un cinturón gástrico, lo cual la llevó a tener una dieta más saludable y una rigurosa rutina de ejercicios.

Pero también se hizo otras operaciones para mejorar su aspecto. Se quitó la papada y la piel sobrante de sus brazos y vientre. Además de aumentarse el busto. Todo esto tuvo un costo de aproximadamente 75 mil dólares.

La gran inversión fue gracias a su nuevo reality show “Mama June: From Not to Hot”, donde mostrarán paso a paso la drástica transformación que tuvo su cuerpo.

Con información de Publinews Guatemala