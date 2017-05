Sus 12 años como James Bond, el espía británico con un voraz apetito por el peligro y el sexo, hizo millonario a Moore además de ídolo en todo el mundo.

Sir Roger Moore murió el martes a la edad de 89 años en Suiza. Caracterizó al 007 en siete películas incluyendo “Live And Let Die” y “The Spy Who Loved Me”. Moore

ejecutó el papel de James Bond con gran habilidad, carisma y humor.