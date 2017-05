El mundo de la música vuelve a estar de luto: muere Gregg Allman

Pocos días después de la trágica muerte de Chris Cornell, el mundo de la música vuelve a estar de luto con el fallecimiento del tecladista y cantautor estadounidense Gregg Allman, que se convirtió en uno de los pioneros del rock sureño en la década de 1970 con su grupo Allman Brothersse.

La leyenda musical murió la madrugada de este sábado a los 69 años en su casa de Savannah (Georgia, EU), según anunció su representante en la página web oficial del músico. Allman estaba a punto de sacar nuevo disco, Southern Blood, programado para este 2 de junio

Allman canceló algunas de sus presentaciones en 2016, y el 5 de agosto anunció que estaba “bajo la atención de su médico en la Clínica Mayo” debido a “problemas de salud serios”. Más adelante canceló más fechas debido a una lesión en la garganta. En marzo de 2017 suspendió todas sus presentaciones del año.

Su representante, Michael Lehman, no especificó la causa de su muerte, aunque dijo que Allman “sufría muchos problemas de salud desde hacía años” debido a sus adicciones pasadas, y según la revista The Hollywood Reporter, al cantante le diagnosticaron hepatitis C en 1999 y le trasplantaron el hígado en 2010.

“He perdido a un gran amigo y el mundo ha perdido a un brillante pionero en la música”, afirmó Lehman en el comunicado. “Era un alma amable y dulce con la mejor risa que jamás he oído. Su amor por su familia y sus compañeros de banda era apasionado, igual que el cariño que tenía a sus extraordinarios fans. Gregg era un compañero increíble y un amigo aún mejor. Todos le echaremos de menos”, añadió el representante.