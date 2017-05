Pop invadió todas las plazas del país este fin de semana

Este fin de semana estuvo muy movido en cuanto a conciertos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la mayoría bajo el ritmo de pop.

Algunos artistas tuvieron boletos agotados y otros a la mitad, pero lo cierto es que la música invadió los principales foros en el país.

Morat

La agrupación colombiana en su gira por México demostró que es un fenómeno musical. En los conciertos ofrecidos este fin de semana en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey agotó las localidades.

Morat, nominado al Latin Grammy, promueve el tema Amor con hielo, sencillo que llega tras el éxito de Cómo te atreves, que se convirtió en sencillo de Oro en México.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer

La pareja estuvo en la Ciudad de México y Guadalajara para hacer una gala para mamá, que reunió el romanticismo de Diego Verdaguer y la potente voz de Amanda Miguel en la gira Siempre adelante, en la que interpretaron temas como Él me mintió, La Ladrona, Volveré y Mi buen corazón.

Mario Bautista

Como parte del Aquí estoy tour 2017 Mario Bautista cerró su gira en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con miles de fanáticas que bailaron, cantaron y gritaron a todo pulmón sin parar.

La presentación, que duró unas dos horas, contó con invitados especiales como la agrupación Dvicio, Broke niños make pesos, Los Claxons, sus hermanos Daniel y Carlo Bautista, y Zack.

La Gusana Ciega

La Gusana Ciega abarrotó el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México para presentar canciones que componen su nuevo álbum, Borregos En La Niebla, además interpretó todos sus éxitos.

Jesse & Joy

Están de regreso a México, y este fin de semana mostraron su madurez musical en Guadalajara y la Ciudad de México.

Como parte de su gira Un besito más, los hermanos Huerta pisaron por tercera vez el escenario del Coloso de Roforma para deleitar con su música a 10 mil personas que se dieron cita en el lugar para cantar, bailar y ¿por qué no?, también para llorar.

Mientras que en Guadalajara tuvieron una buena entrada y una convivencia con sus seguidores.

María José

La cantante estuvo este sábado en el Auditorio Telmex en Guadalajara, al concierto llegaron cinco mil personas. Aunque no logró el lleno, realizó un show lleno de energía que sus seguidores agradecieron.

Además durante el concierto apareció la pequeña Valeria, hija de María José, que fue una más de los bailarines de la artista de pop.

Alejandro Fernández

El Potrillo estuvo en el Domo Care de Monterrey y durante tres noches cantó sus éxitos en ranchero y balada.

El cantante dio nota durante una de sus presentaciones, al ofrecer una breve entrevista al salir de su show, en el que se observó pasado de copas y bromeó con los medios presentes.

Wish Outdoor

El festival de la música electrónica WiSH Outdoor congregó a 50 mil fanáticos en el Parque Fundidora de la capital regiomontana, donde Martin Garrix hizo subir la adrenalina de los asistentes, quienes soportaron temperaturas de hasta 40 grados.

La temática de Bud Light Wish Outdoor este año fue “Adventures of the Sea”; una experiencia épica con piratas, vikingos, sirenas y todo tipo de personajes marinos incluidos.

Belanova

Belanova se presentó el 26 de mayo en el Escena Monterrey, luego de una gira por China, para presentar en vivo Cásate conmigo. Durante la velada interpretaron clásicos como lo son Rosa Pastel, Tus Ojos y Por Ti.