Ariana Grande regresa a Manchester acompañada de grandes estrellas

A casi dos semanas después del atentado en el Manchester Arena, Ariana Grande regresará a esta ciudad de Reino Unido, lo hará para ofrecer un concierto en beneficio de las víctimas

Recordemos que el pasado 22 de mayo murieron 22 personas y más de 100 resultaron heridas, esto, después de un atentado yihadista que se realizó al concluir el recital de la cantante estadounidense.

El concierto benéfico se llevará a cabo el domingo 4 de junio en el campo Old Trafford. Además, aquellos que estuvieron presentes en el Manchester Arena recibirán entradas gratuitas, según informó la BBC.

Pero Ariana no estará sola, una lista de estrellas de la música se le ha unido, entre las que encontramos a: Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher y Pharrell Williams, entre otros.

Ariana Grande to perform benefit concert at Emirates Old Trafford Cricket Ground for victims of Manchester attack https://t.co/Kau8fPgcew pic.twitter.com/iQmi6f7BNk

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 30, 2017