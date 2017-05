Ariadne Díaz destaca la guapura de su hijo en su cuenta de Instagram: “ha sido un hitazo”

La guapa Ariadne Díaz destacó la emoción que siente ver como su hijo Diego ha causado mucha sensación en Instagram desde que ella y su pareja Marcus Ornellas decidieron abrirle una cuenta en la red más usada del momento en el mundo.

“Está increíble, estaba con amigos (y decían) ‘ya superó los 8 mil, no, los 15 mil, no los 30 mil’, entonces le grabé un video y le decía, ¿qué se siente tener 30 mil? y se atacaba de risa”, expresó a JDS la protagonista de La doble vida de Estela Carrillo.

Aunque mencionó que en un principio no quería compartirlo ni en su cuenta de Instagram (con 2.5 millones de followers) debido a que es tan pequeñp que no ha decidió dedicarse a esto, pero su pensamiento cambió por su guapura y carisma.

“Poco a poco dije está tan bonito que, ¿cómo no lo voy a presumir? Obvio, entonces muchas personas me decían que me sigue por mi hijo y dije, ‘vamos a ser bien con esa gente, correctos’, mejor que lo sigan a él directamente y la verdad que ha sido un ‘hitazo’”, dijo.

Quienes se encargan de que su red social suba como la espuma es ella y su novio Marcus, quien los tiene muy enamorados con sus ocurrencias y “subimos sus fotos más bonitas, la gente le escribe cosas muy lindas”, abundó.

La actriz mencionó también estar feliz del éxito que tuvo su última telenovela la cual ya está confirmada para una segunda parte para enero del 2018, mientras tanto, se tomará lo que resta del año para disfrutar de su familia, además de hacerse cambios de looks que tanto le gustan.

“Ahora que soy libre corro a pintarme las uñas de un color estrambótico, me pinto el pelo, me lo cortó es una forma para mí misma de celebrar que terminé un trabajo y me sirve mucho”, señaló la actriz oriunda de Puerto Vallarta quien acudió el primer Cosmo Fashion Night 2017 donde uso un outfit un tanto varonil atrevido en color negro con estampados de rosas rojas.