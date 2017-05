Cartelera con los estrenos de películas en este fin de semana

Pelé, la película

Bipic. Jeff y Michael Zimbalist decidieron no complicarse la vida al hacer Pelé, la película. La cinta muestra un pasaje muy breve del legendario futbolista e inclusive al mismo Pelé, quien también es productor del filme.

Pelé, el nacimiento de la leyenda narra la juventud del futbolista brasileño y su ascensión al estrellato, así como su liderazgo en la selección que conquistó el Mundial de fútbol de 1958.

Es la historia de un muchacho que abanderó las esperanzas y los sueños de todo un país al dirigir al equipo Brasileño a su primera Copa del Mundo, convirtiéndose así en una leyenda.

Mujer Maravilla

Ciencia ficción. Antes de ser Wonder Woman (Gal Gadot) era Diana, princesa de las Amazonas entrenada para ser una guerrera invencible.

Diana ha sido criada en una isla paradisíaca protegida.

Hasta que un día un piloto americano (Chris Pine) que tiene un accidente y acaba en sus costas le habla de un gran conflicto existente en el mundo. Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza.

Mientras lucha junto a los hombres en la guerra que acabará con todas las guerras, Diana descubre todos sus poderes, y de paso, su verdadero destino.

El personaje dejó atrás la malicia, y muestra su lado más sensible.

La estudiante y el Señor Henri

Comedia. En la cinta francesa, el señor Henri acepta a regañadientes la idea de su hijo de alquilar una habitación para así no estar solo a su edad.

La elegida es una joven estudiante, Constance Piponnier, pero lejos de caer bajo el encanto de la chica, Henri la utilizará para crear un verdadero caos familiar.

El Aro vs La Maldición



Terror. Tras ver una perturbadora cinta de VHS, dos jóvenes creen ser víctimas de una fatal maldición.

Por su parte, una adolescente se adentra en la siniestra casa abandonada que hay frente a su hogar, en busca de unos niños desaparecidos.

Cuando estos dos incidentes se crucen, las mitologías de The Ring y La maldición (The Grudge) se combinarán en un cóctel de horror, que esperamos no sea una decepción.